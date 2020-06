Acusado de assassinato é morto com tiro na cabeça em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Tá na Mídia Naviraí

Cícero Adriano de Oliveira, de 40 anos, foi assassinado na noite dessa quarta-feira (10) com tiro na cabeça um tiro na cabeça em Naviraí.

Segundo informações do Tá na Mídia Naviraí, o crime ocorreu na Rua Antenor Félix, no Bairro Odércio de Matos. De acordo com o site, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava em óbito. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

Em janeiro de 2010, Cícero foi preso depois de matar a sogra e ferir a ex-mulher com dois tiros, no bairro Jardim Universitário, em Ponta Porã.

A sogra, Nadir, foi atingida no braço direito e na cabeça e morreu sentada no sofá. A ex-mulher, Sâmara, foi baleada no abdômen e perna direita, socorrida e sobreviveu.

