Acusado de assassinato em Itaquiraí, homem é preso se escondendo no Paraná

Acusado de matar José Vitor Melquiades dos Santos, de 19 anos, em 2022 e tentar matar Fernando Porteira, de 26 anos, em 2023 na cidade de Itaquiraí, foi preso tentando se esconder na cidade de Alto Paraíso (PR).

Conforme as informações policiais, em 2022, o indivíduo teria efetuado cinco disparos de arma de fogo, atingindo José Vitor Melquiades dos Santos, de 19 anos, na cabeça, tórax e perna, o levando a óbito. O crime ocorreu no centro de Itaquiraí. Já em 2023, o autor atingiu Fernando Porteira, de 26 anos, com dois disparos de arma de fogo, porém, a vítima sobreviveu. O delito ocorreu também em um bar, só que desta vez foi em um assentamento localizado no município.

Depois da prática dos crimes, o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lucena, da Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, representou pela decretação da prisão preventiva do homem. Após o deferimento da medida cautelar, ele teria fugido para o estado vizinho.

Durante trabalho de investigação, os policiais obtiveram a informação de que o homem estava escondido em uma residência localizada no Porto Figueira, distrito de Alto Paraíso/PR. Foi feito contato telefônico com policiais militares do município, que ajudaram a cumprir o mandado de prisão.

