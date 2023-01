Suspeito de esfaquear homem quatro vezes alega legítima defesa na Capital

O rapaz, de 29 anos, suspeito de ter esfaqueado pelo menos quatro vezes um homem, de 33 anos, na noite da última sexta-feira (6), no bairro Guanandi, em Campo Grande, se apresentou na 5° Delegacia de Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (10), confessou as agressões e alegou que agiu em legítima defesa durante uma briga.

A vítima ainda está internada em estado grave na Santa Casa. Ele recebeu facadas no pescoço e no abdômen, quando buscou ajuda no Hospital Regional e logo foi transferido para o hospital de maior complexidade para avaliações médicas.

Segundo investigado pela Polícia Civil, a vítima estava bebendo em uma conveniência, quando por motivos que estão sendo apurados, se envolveu em uma briga com o autor, que o esfaqueou, causando a tentativa de homicídio.

O suspeito tem passagens pela polícia por receptação e porte irregular de arma de fogo.

O rapaz alegou que agiu em sua defesa enquanto era agredido pela vítima do esfaqueamento. Na delegacia, ele apresentou a faca usada no crime, na qual possuí 30 centímetros de cumprimento.

Segundo o delegado titular da 5°DP, Rodolfo Daltro, foram determinadas diligências para apurar a versão apresentada do suspeito sobre a tese de legítima defesa.

