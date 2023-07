Acusado de estuprar a filha na Capital, homem é preso após quatro anos em Cuiabá

Após quatro anos sendo considerado foragido, um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso sob a acusação de ter estuprado a própria filha, quando a vítima ainda possuía 6 anos, em Campo Grande. A sua prisão aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.

A ação policial foi em parceria entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com intermédio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) com a Polícia Civil de Mato Grosso, que conseguiram identificar o paradeiro do suspeito.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o crime aconteceu em 2019, mas, desde então, o homem estava foragido e seu paradeiro era desconhecido.

No entanto, o processo estava em andamento e foi determinada a prisão preventiva do homem.

Durante a última semana, a Depca recebeu informações que indicavam que o acusado estaria vivendo na cidade de Cuiabá.

Em contato com a DEDDICA (Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes), os policiais começaram a realizar diligências e conseguiram encontrar o suspeito, dando voz de prisão para ele.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também