Acusado de estuprar crianças em várias cidades de MS, jovem é preso no interior

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Acusado de vários estupros de vulnerável em quatro cidades de Mato Grosso do Sul, o pastor Elerson Carlo Mareco Wider, de 22 anos, foi preso na tarde desta terça feira (13) quando pedia carona em uma estrada de Chapadão do Sul com destino a Campo Grande. A prisão foi realizada por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Chapadão do Sul e de Ponta Porã.

Elerson se encontrava foragido da justiça e é acusado de vários estupros de vulnerável que tiveram início em 2011, quando ele teria estuprado uma criança de cinco anos em Chapadão do Sul. Ainda na região, no ano de 2013, o jovem estuprou uma criança de nove anos e posteriormente fugiu.

Em 2014, foi acusado pelo estupro de outra criança, de dois anos, na cidade de Campo Grande, e em 2016, acusado pelo estupro de uma criança de três anos na cidade de Dourados. Já em 2017, o jovem foi acusado de estuprar uma criança na cidade de Ponta Porã.

Os investigadores do SIG acreditam que o número de crianças estupradas por Elerson seja maior, pois o mesmo, ao se passar por pastor, atuava mais com crianças, e existe a possibilidade de que outros casos não tenham sido denunciados pelas famílias da vítimas.

Após o último ataque do maníaco, na região de Ponta Porã, os investigadores do SIG começaram a procurar pelo pastor em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Com o apoio dos investigadores de outras cidades, conseguiram encontrá-lo em Chapadão do Sul, quando realizaram sua prisão. Elerson Carlo Mareco Wider foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e o caso comunicado ao Ministério Publico.

