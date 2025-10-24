Acusado de estuprar duas crianças e uma adolescente é preso em Ponta Porã

Homem, de 31 anos, foi preso durante uma ação policial nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, em Ponta Porã. Ele era apontado como responsável por estuprar duas crianças, de 7 anos, e uma adolescente, de 17 anos.

O autor, segundo da Polícia Civil, é sobrinho do companheiro da mãe das vítimas. Os crimes aconteceram há seis anos, em 2019, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e representou pela prisão preventiva do autor.

O mandado de prisão foi expedido na semana passada.

Após troca de informações entre as unidades policiais, descobriu-se que o indivíduo estava residindo em Ponta Porã. Desse modo, foi solicitado apoio da 1ª Delegacia, que auxiliou nas buscas e na captura do autor.

