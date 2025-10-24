Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Acusado de estuprar duas crianças e uma adolescente é preso em Ponta Porã

Crimes, que aconteceram há seis anos em Dourados, foram cometidos pelo sobrinho do companheiro da mãe das vítimas

24 outubro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de Ponta PorãDelegacia de Polícia Civil de Ponta Porã   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 31 anos, foi preso durante uma ação policial nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, em Ponta Porã. Ele era apontado como responsável por estuprar duas crianças, de 7 anos, e uma adolescente, de 17 anos.

O autor, segundo da Polícia Civil, é sobrinho do companheiro da mãe das vítimas. Os crimes aconteceram há seis anos, em 2019, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e representou pela prisão preventiva do autor.

O mandado de prisão foi expedido na semana passada. 

Após troca de informações entre as unidades policiais, descobriu-se que o indivíduo estava residindo em Ponta Porã. Desse modo, foi solicitado apoio da 1ª Delegacia, que auxiliou nas buscas e na captura do autor. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policia Civil
Polícia
Mulher com suspeita de mais de 15 passagens pela polícia é presa em Três Lagoas
Ilustrativa
Polícia
Devendo R$ 440, homem é ameaçado de morte por funcionário de loja no Noroeste
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Médico é ameaçado de morte ao atender criança em posto de saúde do Nova Lima
Camiseta preparada para o protesto
Polícia
Família prepara protesto por morte de professora no Tijuca: 'a revolta é grande'
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Estudante é cercado e agredido por colegas de escola em Sidrolândia
Caso foi parar na delegacia de Angélica
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar adolescente de 17 anos em Angélica
Suspeito de torturar mulher para esconder droga e tentar matar policial é preso em MS
Polícia
Suspeito de torturar mulher para esconder droga e tentar matar policial é preso em MS
Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Polícia
Pedestre poderia estar deitado na rodovia quando foi atropelado e morto na MS-379
A vítima ficou presa às ferragens
Polícia
Motorista morre após bater contra carreta na BR-163, em Coxim
Prisão aconteceu em Costa Rica
Polícia
Homem atropela e tenta matar companheira após discussão em Costa Rica

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga