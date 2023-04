Acusado de estuprar enteada há oito anos é preso durante operação em Campo Grande

Durante o desenrolar da operação 'Mato Seco' da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, um homem, de 35 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua enteada há oito anos, nas Moreninhas, em Campo Grande.

Ele estava com um mandado de prisão em aberto e foi encontrado em uma residência que era alvo da investigação da operação, embora ele não fosse um dos citados - a ação tinha como intuito coibir o tráfico interestadual de drogas e cumpriu diversos mandados na cidade.

Conforme a Polícia Civil, o acusado abusou de sua enteada no ano de 2015, quando a vítima tinha 10 anos, sendo condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado em razão do vínculo familiar.

A prisão foi feita por uma equipe da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A Operação Mato Seco cumpriu ao menos seis mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Campo Grande com auxílio do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e da DRE-MT (Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes).

