Acusado de estuprar mulher dentro de carro na Esplanada é preso pela Deam

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (6), acusado de estuprar uma mulher durante a madrugada na região da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

A prisão foi realizada pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que contou com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que cedeu imagens de câmera de segurança da região central.

Segundo divulgado pela polícia, as investigações começaram a ser realizadas logo após o registro da ocorrência, onde as equipes coletaram provas, fizeram perícia no carro da vítima e exames de corpo de delito.

As imagens de câmera de segurança ajudaram a reconhecer o acusado, inclusive, tendo a vítima feito o reconhecimento do suspeito.

Durante as diligências, também foram ouvidas testemunhas, que auxiliaram na reconstituição dos fatos.

O caso - Quem encontrou a vítima foi um guarda municipal, que ao localizar o veículo, viu a mulher debruçada sobre o volante. Rapidamente, ao perceber a presença do guarda, ela pediu ajuda.

Ela relatou que estava em uma festa em um bar, onde conheceu o suspeito. A vítima afirmou que o crime aconteceu dentro do próprio veículo dela e o indivíduo ainda teria levado o celular que estava com ela.

O caso foi descoberto após o guarda ouvir gritos durante a madrugada na Avenida Calógeras e depois em direção à Avenida Mato Grosso. Nas rondas feitas em torno da Esplanada, o guarda conseguiu localizar o veículo com a mulher dentro.

