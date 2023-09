Acusado de estupro é alvo da PF durante operação contra exploração sexual infantil

Polícia Do nada, mulher quebra rodo nas costas do marido após bebedeira

A ação policial resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Capital. O homem, que está sendo investigado há algum tempo, é suspeito de abusar sexualmente de uma criança.