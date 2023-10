Acusado de estupro, homem é preso em ação conjunta das polícias de MS e do PR

Um homem acusado de estuprar a enteada foi preso, na sexta-feira (27), em uma propriedade rural no Paraná. A ação aconteceu após a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da delegacia de Polícia de Eldorado, juntamente com a Polícia Civil de Guaíra (PR) localizarem o indivíduo.

Após informações de que o acusado estaria escondido em uma propriedade rural no estado do Paraná, com apoio da Polícia Civil de Guaíra-PR, a equipe de MS se deslocou ao local e confirmou tratar-se do investigado.

Ele foi preso e conduzido à penitenciária estadual, onde se encontra à disposição da justiça e responderá por estupro de vulnerável.

Deixe seu Comentário

Leia Também