Acusado de feminicídio no Caiobá tinha histórico de violência doméstica

Lyennan Camargo de Mattos Oliveira, de 25 anos, é apontado como o autor do feminicídio cometido contra Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, na noite desta quinta-feira (29), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Porém, o agressor já tinha um histórico de violência doméstica.

Segundo apurado pela reportagem, o rapaz tinha ao menos duas passagens relacionadas a violência doméstica, uma delas sendo por lesão corporal.

Brenda acabou morrendo com uma facada no pescoço e mesmo com o pedido de ajuda e a presença do Corpo de Bombeiros, por meio da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), ela não resistiu aos ferimentos. Ela morreu na frente do seu filho, de 7 anos.

Conforme informações iniciais, Lyennan estava na residência da namorada, quando houve a confusão e ele desferiu a facada certeira em seu pescoço. Na sequência do fato, ele fugiu em direção a sua casa e tentou tirar a própria vida, amarrando uma corda em seu pescoço, mas foi impedido pelos familiares.

A Polícia Militar esteve na casa do acusado e deu voz de prisão, mas diante da situação, ele precisou ser socorrido e internado na Santa Casa, pois estava inconsciente após tentar o suicídio.

Ele deve permanecer sob escolta até receber alta médica e ser encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso está sendo investigado e a especializada deverá realizar uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes sobre o ocorrido, o 4° feminicídio em Campo Grande desde o início do ano.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também