Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital

Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, que estava preso acusado de dois feminicídios em diferentes estados, sendo o mais recente em Campo Grande, foi encontrado morto em uma das celas do Ptran (Presídio de Trânsito), nesta terça-feira, dia 4 de novembro.

Ele é acusado de matar a ex-companheira Sibelne Duroure da Guia, em Várzea Grande, no Mato Grosso, no ano de 2022, e no final de outubro, assassinou a facadas Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, no Jardim Colúmbia, durante um suposto programa sexual.

A primeira informação aponta que ele foi encontrado enforcado, mas até o momento não há detalhes se ele teria tirado a própria vida ou foi assassinado por algum outro detento. As investigações prosseguem.

Ele havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar, no dia 28 de outubro, na esquina da rua Júlio Prestes com a Avenida Cônsul Assaf Trad, portando uma faca e um celular. Ele chegou a resistir a prisão e tentou agredir os militares.

Conforme já noticiado pela reportagem, Luana teria sido supostamente contratada para fazer um programa com Gilson, mas em determinado momento, houve um desentendimento entre eles, no qual o homem acusou a mulher de ter furtado um dinheiro dele.

O valor do programa já teria sido acordado antes mesmo do encontro entre ambos. No entanto, após o fato, Gilson desferiu as facadas na mulher, que precisou correr para outro endereço pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.

Já no caso de Mato Grosso, Sibelne Duroure também foi morta com várias facadas. Detalhes divulgadas na época pela imprensa do estado vizinho apontam que o corpo da mulher só foi encontrado um dia após o feminicídio e quem localizou foi o irmão de Gilson.

Ele teria ido até a residência de Gilson, pois estava preocupado pelo seu sumiço repentino, quando ao chegar na residência, notou que tudo estava fechado. Ao olhar pela janela, encontrou o corpo de Silbene no chão.

Ela havia sido atingida com facadas na cabeça e no pescoço e vários cômodos da residência estavam com marcas de sangue e sinais de briga entre o casal.

