Acusado de furto, homem é agredido com golpes de madeira pelo vizinho na Capital

Homem, de 36 anos, procurou atendimento médico na tarde desta quinta-feira (18), após ser agredido pelo seu vizinho com golpes de madeira no Jardim Colorado, em Campo Grande. Ele teria sido acusado de furtar uma residência, no qual negou o fato.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a Polícia Militar que estava na residência, quando ela foi invadida pelo seu vizinho, que passou a agredi-lo com golpes de madeira.

Ele havia acusado a vítima de furtar a residência e por isso decidiu 'cobrar' a situação - o homem negou que tivesse furtado alguma coisa. Por conta das agressões, a vítima teve uma fratura na perna e no braço direito.

A Polícia Militar alertou o homem para registrar o fato na delegacia após receber alta médica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

