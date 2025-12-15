Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Acusado de furto, rapaz é espancado por grupo no centro de Campo Grande

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa

15 dezembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Vítima foi levada para a Santa CasaVítima foi levada para a Santa Casa   (Foto: Gildo Souza/Nova Lima News)

Rapaz, de 27 anos, foi espancado por um grupo de pessoas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 15, na região central de Campo Grande, ao ser acusado de um furto.

Ele sofreu cortes na cabeça em decorrência das agressões sofridas e foi encaminhado para a Santa Casa, onde a Polícia Militar conseguiu conversar com a vítima sobre os fatos.

Segundo informações do boletim de ocorrências, o rapaz afirmou aos militares que teria sido acusado de uma tentativa de furto e passou a ser agredido pelas pessoas, ficando ferido.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, onde chegou a ser deixado na área vermelha, mas como não corria risco de morte, seria transferido para a ala verde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é atacado com facada no pescoço pelo ex da ex-namorada na Capital
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Vinicius não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com carro que fazia conversão em Rio Brilhante
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Homem é encontrado desacordado e com várias facadas pelo corpo em Campo Grande
Daniel Moreti não resistiu ao período de internação
Polícia
Estudante não resiste e morre após acidente com mureta na Gunter Hans
Homem é preso após agredir e enforcar ex-mulher em Naviraí
Polícia
Homem é preso após agredir e enforcar ex-mulher em Naviraí
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
Polícia
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
Foto: Sidney Assis
Polícia
Tombamento de carreta deixa motorista ferido na BR-163
Caso foi registrado na Depac de Dourados
Polícia
Jovem é espancada pelo marido durante briga em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Irmãos trocam facadas e pauladas durante briga no Nova Lima

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí