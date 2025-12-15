Acusado de furto, rapaz é espancado por grupo no centro de Campo Grande

Rapaz, de 27 anos, foi espancado por um grupo de pessoas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 15, na região central de Campo Grande, ao ser acusado de um furto.

Ele sofreu cortes na cabeça em decorrência das agressões sofridas e foi encaminhado para a Santa Casa, onde a Polícia Militar conseguiu conversar com a vítima sobre os fatos.

Segundo informações do boletim de ocorrências, o rapaz afirmou aos militares que teria sido acusado de uma tentativa de furto e passou a ser agredido pelas pessoas, ficando ferido.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, onde chegou a ser deixado na área vermelha, mas como não corria risco de morte, seria transferido para a ala verde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também