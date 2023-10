Acusado de furtos, rapaz é espancado por populares no Centenário

Rapaz, de 28 anos, foi espancado por populares durante a noite desta terça-feira (4), após ser acusado de ter cometido diversos furtos na região do Jardim Centenário, em Campo Grande. Ele precisou receber atendimento médico em uma unidade de saúde.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não soube dizer quem eram as pessoas, nem porque estava sendo agredido daquela forma.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o rapaz caído com diversas marcas de agressão. Com ele, os militares não encontraram nada de ilícito que comprovasse as acusações.

Após a situação, o homem foi encaminhado para o posto de saúde do bairro Aero Rancho e recebeu atendimento médico e não conseguiu comparecer à delegacia para dar mais detalhes sobre o fato, tendo somente a PM apresentado a versão da ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

