Acusado de integrar quadrilha que roubava celulares na rua é preso

Um jovem, de 23 anos, foi preso na quinta-feira (27) ao ser acusado de diversos crimes de roubo de celular em via pública, em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, os assaltos eram realizados na companhia de dois ou quatro comparsas a bordo de motocicletas, os quais abordavam as vítimas apontando armas de fogo e exigindo os aparelhos celulares.

Os comparsas dele já haviam sido presos em flagrante no dia 24 de março de 2023, contudo, ele não teria sido reconhecido pelas vítimas e negou ter participado dos crimes.

Posteriormente, investigações da DERF confirmaram que o jovem não só cometeu os crimes, como estaria ameaçando testemunhas. Diante dos robustos elementos, a prisão do assaltante foi decretada.



