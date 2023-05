Acusado de latrocínio há 17 anos, homem é preso por policiais em Campo Grande

Um homem, de 50 anos, acusado de cometer uma latrocínio em janeiro de 2005, foi preso por policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Jardim Rouxinóis, em Campo Grande.

Segundo informado pela polícia, o autor já possuía uma condenação definitiva pelo crime. No dia do fato, o homem assaltou a vítima e efetuou disparos contra a pessoa, causando a sua morte.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, foram realizadas diligências com o intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande, e o autor foi localizado.

Após os procedimentos cabíveis em relação à prisão, o acusado será encaminhado para o sistema penitenciário onde dará início ao cumprimento da pena de 23 anos de reclusão.

