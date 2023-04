Acusado de matar a companheira e fugir com o filho de 2 anos é preso em MS

Homem, de 37 anos, foi preso na terça-feira (25) após ser acusado de matar a companheira e sequestrar a filha do casal, de apenas 2 anos. O crime teria acontecido no Rio Grande do Sul, em agosto de 2022 e após isso ele foi se esconder em Paranhos, interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), o autor, após torturar a companheira, a assassinou de maneira cruel. Ontem (25), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recebeu uma denúncia informando o endereço onde o homem estava.

Diante disso, uma equipe da delegacia da cidade conseguiu localizar o autor em um ponto situado a poucos metros da fronteira com o Paraguai. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia para os devidos trâmites.

Depois de cumprido o mandado, os investigadores seguiram as buscas e conseguiram localizar a criança que estava desaparecida. O menino estava na casa de um terceiro desconhecido, na Vila Taquaperi, em um assentamento da cidade de Paranhos.

Após ter sido resgatada pelos policiais civis, a criança foi colocada sob tutela do Conselho Tutelar, para os procedimentos de encaminhamento para o Rio Grande do Sul, onde deverá ser reintegrada à família.

O preso se encontra à disposição da Justiça.

