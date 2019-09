Acusado de matar auxiliar de serviços gerais é encontrado pela polícia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), prenderam na segunda-feira (9), o vigia noturno Nicanor de Oliveira Neto, 24 anos, acusado de matar a tiros o auxiliar de serviços gerais Gleizer Pires Rondon, 32 anos, em Sidrolândia.

O crime aconteceu em 30 de agosto na Travessa 4, no Carandazal. O acusado confessoudo que ele e a vítima tinham um desentendimento antigo, por motivos banais, porém depois de várias perseguições o autor chegou a atirar em Gleizer no mês de julho, mas ele tinha sobrevivido ao ataque.

No dia do crime, segundo relatos do vigia, a vítima o teria perseguido novamente, primeiramente por uma praça e depois pela Travessa 4, onde atirou duas vezes contra o auxiliar de serviços gerais, que tentou fugir de bicicleta, mas caiu após percorrer alguns metros.

Mesmo depois de ver Gleizer caído, Nicanor foi até a vítima e deu mais um tiro em seu peito e diversas facadas.

O delegado Diego Dantas, responsável pelo caso, representou pela prisão temporária do autor e o pedido foi deferido pela Vara Criminal de Sidrolândia. Na data de ontem, os policias civis do SIG localizaram e prenderam o acusado na Rua José Faveiro Neto, no Jardim Paraíso.

A arma do crime que estava escondida em uma geladeira velha na casa do acusado, também foi apreendida.

