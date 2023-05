Acusado de matar desafeto a facadas em São Paulo é preso em MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Três Lagoas, prendeu um homem de 22 anos, acusado de matar um desafeto a golpes de faca no Estado de São Paulo. A prisão ocorreu na última sexta-feira (19), por agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG).

O indivíduo teria praticado o homicídio qualificado, há duas semanas, na cidade de Presidente Epitácio (SP). O crime ocorreu no dia 12 de maio, quando, de acordo com o apurado, o autor teria matado a vítima com apoio de seu pai.

Após investigações da Polícia Civil de São Paulo e representação pela prisão temporária, a medida judicial foi decretada no mesmo dia. A informação de que o suspeito estaria na cidade de Três Lagoas foi repassada para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e horas depois, ele foi preso pelos agentes.

O homem foi conduzido até a sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, sendo que após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), de Três Lagoas.

