Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado

A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul garantiu que um réu, acusado de um homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio, em Eldorado, cumpra 42 anos de prisão em regime fechado.

Ele também irá arcar com indenizações, que somadas durante o julgamento, realizado nesta quinta-feira, dia 6, chegaram a R$ 135 mil para os sobreviventes e familiares.

Segundo o MP, o réu foi julgado por assassinar o enteado, além da tentativa de homicídio contra o pai e o irmão da vítima fatal.

Durante os debates em plenário, o Promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais sustentou a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência das qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O Conselho de Sentença, por maioria, condenou o réu. Na sentença, o magistrado acolheu os argumentos do MPMS, fundamentando a gravidade da conduta, o histórico de violência do réu, a premeditação do crime e as circunstâncias que agravaram a prática delituosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também