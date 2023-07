Acusado de matar jovem com tiro na cabeça e balear cachorro é preso em MS

O autor do disparo que matou Brendon Willian Gonçalves Santiago, de 27 anos, na última segunda-feira (17), bairro Guaicurus, em Amambai, foi identificado e preso pelas equipes policiais do município. O suspeito, de 18 anos, que confessou o crime ao ser encontrado, sem apresentar resistência.

Juntamente com o autor dos fatos, foi preso um amigo do rapaz, 24 anos, que tentou ocultar a suposta arma do crime, jogando-a no mato ao avistar a equipe policial

Conforme consta na nota encaminhada a imprensa, em diligências contínuas, foram localizadas substâncias análogas à maconha, caracterizando ponto de venda de drogas, na casa onde eles estavam quando foram abordados.

Neste mesmo local, foi apreendido também um adolescente, de 17 anos, que realizava a venda de entorpecentes a mando do outro detido. O fato foi caracterizado como associação ao tráfico.

Os adultos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio. Já o adolescente responderá por ato infracional correspondente ao crime de tráfico e associação para o tráfico.

Os três foram levados para a delegacia do município, onde estão a disposição da justiça.



