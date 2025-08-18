Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso

Policiais da Delegacia de Capturas da Gerência Estadual de Polinter da Polícia Civil de Mato Grosso prenderam Diego Barbosa Freitas, acusado de envolvimento no assassinato de Elizangela Arce Correa, de 44 anos, e na tentativa de homicídio de Valdeci Soares Santana. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, e Diego estava foragido.

A prisão ocorreu em 14 de agosto, em sua residência no assentamento Boa Vista, na MT-130, no distrito de Santiago, município de Paranatinga (MT). No local, os policiais apreenderam uma arma calibre .22, e Diego foi flagranteado pela posse do armamento.

A Justiça de Mato Grosso determinou a abertura de alvará de soltura referente à arma, mas, devido à ordem de prisão emitida pela Justiça de Campo Grande, ele permanecerá detido e pode ser recambiado para a Capital.

Outros envolvidos no caso também respondem judicialmente. Edmar Macedo Cardoso recorreu ao Tribunal de Justiça para evitar ir a júri, mantendo seu processo separado.

Já Arlindo Francisco Natalino Junior, acusado de auxiliar no assassinato, foi absolvido e já se encontra em liberdade. Diego é apontado como autor das facadas contra Elizangela e Valdeci. Com sua prisão, o processo contra ele seguirá na Justiça de Campo Grande.

