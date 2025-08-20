Acusado de matar rapaz que defendeu cunhado nega crime em delegacia na Capital

Indivíduo, de 28 anos, acusado de matar Alexandre Wilker, de 26 anos, em uma confusão no Paulo Coelho Machado, durante a madrugada de domingo (17), se apresentou à polícia durante a terça-feira (19) e negou que tenha cometido o crime.

Acompanhado de um advogado, o suspeito esperou o flagrante passar para procurar a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) para se apresentar e negar a autoria, que já vinha sendo atribuída diante das diligências iniciais.

A própria delegacia já identificado o suspeito. Segundo o delegado Rodolfo Daltro, o indivíduo manteve a postura de dizer que não cometeu o crime, mas que a investigação já "havia colhido vários depoimentos e obtido imagens do momento do crime".

Ele foi liberado após prestar depoimento, mas foi indiciado pelo crime de homicídio. As investigações prosseguem.

O caso - Alexandre acabou morrendo ao defender o cunhado durante uma confusão. No entanto, foi atingido por uma facada em meio a situação e não resistiu aos ferimentos.

A irmã da vítima ainda disse que alguém, no meio da confusão, teria gritado "Bigode, pega seu primo e vaza daqui".

Wilker chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas morreu na unidade.

