Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Acusado de matar rapaz que defendeu cunhado nega crime em delegacia na Capital

Confusão aconteceu no Paulo Coelho Machado, onde Alexandre Wilker foi morto com um golpe de faca no tórax

20 agosto 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Alexandre foi morto a facadasAlexandre foi morto a facadas   (Redes Sociais)

Indivíduo, de 28 anos, acusado de matar Alexandre Wilker, de 26 anos, em uma confusão no Paulo Coelho Machado, durante a madrugada de domingo (17), se apresentou à polícia durante a terça-feira (19) e negou que tenha cometido o crime.

Acompanhado de um advogado, o suspeito esperou o flagrante passar para procurar a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) para se apresentar e negar a autoria, que já vinha sendo atribuída diante das diligências iniciais.

A própria delegacia já identificado o suspeito. Segundo o delegado Rodolfo Daltro, o indivíduo manteve a postura de dizer que não cometeu o crime, mas que a investigação já "havia colhido vários depoimentos e obtido imagens do momento do crime".

Ele foi liberado após prestar depoimento, mas foi indiciado pelo crime de homicídio. As investigações prosseguem.

O caso - Alexandre acabou morrendo ao defender o cunhado durante uma confusão. No entanto, foi atingido por uma facada em meio a situação e não resistiu aos ferimentos.

A irmã da vítima ainda disse que alguém, no meio da confusão, teria gritado "Bigode, pega seu primo e vaza daqui".

Wilker chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas morreu na unidade.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação da PF acontece em MS
Polícia
Grupo que movimentava o tráfico e a lavagem de dinheiro em MS é alvo da PF
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
Acidente envolveu uma moto e um carro
Polícia
JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque
Vítima estava no carro que bateu num barranco
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã