Acusado de praticar diversos roubos na Bahia é preso em MS

Jovem, de 22 anos, acusado de ser o autor de diversos roubos no Estado da Bahia, foi preso na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Nova Jerusalem, em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz da Primeira Vara Criminal de Alagoinhas/BA no ano de 2021.

Ele estava em uma residência quando foi encontrado e detido. O preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e está à disposição da Justiça.



Deixe seu Comentário

Leia Também