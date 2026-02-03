Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação

Durante a operação Abalo Sísmico, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) na manhã desta terça-feira, dia 3, um homem foi preso com R$ 700 mil em espécie e uma arma de fogo.

Ele é um dos investigados na ação policial que visa apurar um golpe milionário praticado contra uma empresa de Campo Grande, por engenheiros de uma grande incorporadora de empreendimentos imobiliários, contratados para a construção de edifícios de luxo, em conluio com empresas prestadoras de serviço de transporte, perfuração de solo e instalação de fundações prediais.

Segundo a Polícia Civil, são apurados os crimes de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, com 7 deles sendo em Campo Grande, dois em Votorantim e um nas cidades de Campinas e Sorocaba, todas em São Paulo.

Além disso, foram decretadas medidas cautelares alternativas à prisão aos suspeitos, sendo: B.C.C. (34), F.B. (52), F.S.P.N. (43), J.M.C. (67), K.S.G. (50), F.G.P.S.A. (34), que proíbem qualquer forma de contato entre os investigados, bem como de se ausentarem da comarca sem comunicação ao Juízo.

A investigação continua para apurar os referidos crimes em sua totalidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também