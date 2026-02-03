Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação

Um dos investigados foi preso em flagrante com uma arma de fogo e R$ 700 mil na casa

03 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Quantia apreendida na casa de um dos suspeitosQuantia apreendida na casa de um dos suspeitos   (Divulgação/PCMS)

Durante a operação Abalo Sísmico, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) na manhã desta terça-feira, dia 3, um homem foi preso com R$ 700 mil em espécie e uma arma de fogo.

Ele é um dos investigados na ação policial que visa apurar um golpe milionário praticado contra uma empresa de Campo Grande, por engenheiros de uma grande incorporadora de empreendimentos imobiliários, contratados para a construção de edifícios de luxo, em conluio com empresas prestadoras de serviço de transporte, perfuração de solo e instalação de fundações prediais.

Segundo a Polícia Civil, são apurados os crimes de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, com 7 deles sendo em Campo Grande, dois em Votorantim e um nas cidades de Campinas e Sorocaba, todas em São Paulo.

Além disso, foram decretadas medidas cautelares alternativas à prisão aos suspeitos, sendo: B.C.C. (34), F.B. (52), F.S.P.N. (43), J.M.C. (67), K.S.G. (50), F.G.P.S.A. (34), que proíbem qualquer forma de contato entre os investigados, bem como de se ausentarem da comarca sem comunicação ao Juízo.

A investigação continua para apurar os referidos crimes em sua totalidade.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
Polícia
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira
Polícia
Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Polícia
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Morte aconteceu em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante
Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo
Operação acontece em Campo Grande
Polícia
PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital
Homem foi morto na calçada da conveniência
Polícia
Após brigar com dono de conveniência, cliente é morto a tiros em Rio Brilhante

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica