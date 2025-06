Adolescente abandona mala e GCM apreende drogas na rodoviária de Campo Grande

Adolescente, de 15 anos, abandonou uma mala antes de embarcar em um ônibus na rodoviária de Campo Grande, durante a tarde de sábado (21). A GCM (Guarda Civil Metropolitana) apreendeu cerca de 20,4 quilos de maconha.

Conforme divulgado pela corporação, funcionário de uma empresa relatou para a guarnição que o menor tentou embarcar e no momento em que pegou a mala do suspeito, sentiu forte odor de entorpecentes e um peso fora do normal.

O funcionário pediu para que o adolescente abrisse a mala, momento que ele deixou a passagem e saiu correndo do local em destino ignorado. Na chegada da GCM, foram encontrados 32 tabletes de maconha.

Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Já o adolescente, não foi localizado mesmo com rondas feitas por equipes da GCM.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também