Adolescente acaba na delegacia após ser pego pilotando moto de cliente de lava-jato

A caminho da Escola Municipal Adair de Oliveira na tarde de sábado (22), uma equipe da Guarda Civil Metropolitana se deparou com um adolescente de 13 anos fazendo manobras perigosas em uma moto em alta velocidade na Vila Piratininga.



Ao receber ordem de parada, o jovem fugiu, mas logo foi abordado pela guarnição e informou que a moto estava no lava-jato do seu tio onde ele trabalha.



O tio do adolescente relatou aos guardas que ele teria pegado a moto escondida de dentro do lava-jato e que o veículo é de um cliente.



Ao checar no sistema, a Guarda Civil Metropolitana constatou um débito e multas no documento da moto que chegam no valor de R$ 13 mil. Ela foi removida para pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) .



Já adolescente foi conduzido juntamente com o tio para prestar esclarecimentos na delegacia onde foi registrada ocorrência tipificada como permitir ou confiar direção de automotor à uma pessoa não habilitada e direção perigosa em via pública.

