Adolescente aceita tomar tereré com estranho e é estuprada na Moreninha

Depois de sair para tomar tereré com uma amiga no Parque Jaques da Luz, localizado no bairro Moreninhas, uma adolescente de 15 anos foi estuprada por um homem na noite de segunda-feira (1°). Ela teria aceitado ir para a casa do estranho, depois que sua colega foi embora do local.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro para verificar um possível caso de violência sexual. Ao chegar, ficaram contato com o médico responsável pela vítima, que confirmou o estupro.

O pai da adolescente contou que ela saiu de casa por volta das 18h, dizendo que iria tomar tereré com a amiga no parque. Porém, sua colega foi embora algumas horas depois. Sozinha no local, a vítima foi abordada pelo desconhecido que passou a conversar com ela.

O homem então convenceu a menina a ir para a sua casa, onde continuariam tomando a bebida. No local, o homem estuprou a adolescente e a deixou ir embora depois do crime. Muito abalada, ela teria sido amparada por um popular, que a levou para casa e a entregou ao pai.

Em seu relato, ela contou aos policiais que chegou a gritar por socorro, mas não foi ouvida por ninguém. Por estar muito mal depois de ser violentada, a adolescente precisou ser sedada pela equipe médica. A menina apresentava ainda várias lesões nas coxas, nos pés e nos joelhos.

A Polícia Militar chegou a ir até o endereço indicado por ela, mas não encontraram ninguém, mas foram informados de que a casa funciona como uma 'boca de fumo'. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como estupro.

