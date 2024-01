Adolescente aceita traficar maconha por R$ 4 mil e é preso em MS

Um adolescente, de 17 anos, foi flagrado com transportando drogas em um ônibus de viagem, que fazia o itinerário entre Ponta Porã e Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (11), na rodovia MS-164.

Conforme as informações policiais, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, solicitou a parada do veículo. Durante a vistoria, um policial perguntou ao passageiro se poderia abrir a bolsa e mochila para conferência, neste momento, foram localizados vários tabletes de maconha, que totalizaram 21,319 kg.

O infrator disse que foi contratado para fazer o transporte de Ponta Porã até Campo Grande e que pelo crime receberia R$ 4 mil.

Diante dos fatos, o autor e o entorpecente foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 42.620,00.

