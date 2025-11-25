Adolescente acusado de homicídio no Nhanhá morre em confronto com o Choque

Adolescente, de 17 anos, identificado como Breno Alves Antero, morreu durante uma tentativa de abordagem e confronto armado com o Batalhão de Choque, no Portal Caiobá, em Campo Grande, no final da noite desta segunda-feira, dia 24.

Ele era apontado como autor do homicídio de Enzo Kharlos Leandro Ribeiro, de 15 anos, no Jardim Nhanhá, no dia 6 de setembro deste ano. Na ocasião, o atentado também deixou o irmão da vítima ferido.

Há duas semanas, o JD1 Notícias já havia noticiado que Breno fugiu de uma abordagem também realizada pelo Batalhão de Choque no Jardim Centenário, na noite do dia 14 de novembro. Naquela oportunidade, os policiais apreenderam drogas, um carregador de arma de fogo e um revólver.

Já nesta segunda-feira, dia 24, Breno não teve tanta sorte. Os militares receberam uma denúncia apontando o local em que ele se encontrava em uma residência, na rua Wega Neri, no Portal Caiobá. Nessa ação, o objetivo era apreende-lo, já que ele estava com um mandado em aberto referente ao crime cometido em setembro.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais ao chegarem no local, visualizaram que um indivíduo fugiu para os fundos da residência e ao acessarem o imóvel, identificaram que Breno estava já agachado sobre o telhado.

Na primeira verbalização, o adolescente levatou e apontou um revólver em direção aos policiais, que revidaram a injusta agressão e dispararam duas vezes. Nisso, Breno tentou fugir e caiu no chão da casa vizinha, ainda portando a arma. Os militares voltaram a verbalizar, mas novamente o suspeito apontou novamente a equipe e foi realizado novos disparos, atingido o adolescente.

Foi realizado o socorro e houve encaminhamento para o Hospital Regional, mas Breno não sobreviveu e faleceu na unidade hospitalar. Ele já tinha anotações criminais por tráfico de drogas, roubos e o homicídio citado anteriormente.

No imóvel em que houve a tentativa de abordagem, foram encontradas drogas, onde um rapaz, de 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico.

