Adolescente apanha da mãe e denuncia estupro cometido pelo irmão na Capital

Adolescente, que não teve a idade revelada, procurou ajuda em um comércio no bairro Dom Antônio Barbosa, após ser agredida a vassouradas pela mãe e denunciou os estupros cometidos pelo irmão. O caso aconteceu na última quinta-feira (11), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria sofrido agressões com o cabo da vassoura, golpes desferidos pela própria mãe. Ela ficou com algumas hematomas pelo corpo e decidiu fugir de casa na manhã de quinta-feira.

Perambulando pelas ruas do bairro, ela procurou refúgio em uma loja, onde pediu por ajuda e bastante abalada, relatou sobre os maus-tratos sofridos e também relatou ter sido estuprada em outras ocasiões pelo seu irmão.

A lojista decidiu chamar a Polícia Militar, que fez o encaminhamento da adolescente para a delegacia, onde ela passou por depoimento especial e afirmou que seu irmão a estuprou em pelo menos quatro oportunidades, três sendo no ano passado e uma neste ano.

O Conselho Tutelar foi acionado e ficou ciente do caso, informando que ficaria responsável por levar a garota para exames no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e pediu por medidas protetivas, desejo reafirmado pela vítima.

O caso segue sob investigação e foi registrado como maus-tratos e estupro de vulnerável.

