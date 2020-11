Adolescente apanha e é encontrado desmaiado dentro de lago

O jovem estava sendo agredido por dois indivíduos durante a madrugada deste domingo (30), foi socorrido por policiais militares em Paranaíba. Ele foi retirado de dentro do lago da Praça "Espelho D’Água".

Os policiais militares, por volta das 2h30, realizavam o policiamento ostensivo na Praça Espelho D’Água, por conta de uma grande aglomeração de pessoas naquela local.

Momento em que se iniciou uma briga generalizada, os policiais militares foram em direção aos envolvidos e os dispersaram, instante em que perceberam que, dentro do lago do espelho, haviam dois indivíduos agredindo com socos e garrafadas outro jovem e o afogavam no lago, sendo utilizado pela equipe policial o meio menos-letal, disparo com munição de borracha, que dispunham para rapidamente conter a grave agressão que a vítima sofria.

Os agressores fugiram do local, enquanto a vítima submergia desfalecida no lago, mas rapidamente um dos componentes da guarnição policial, pulou no lago de 2,5 metros de profundidade e conseguiu puxá-lo para a margem.

O adolescente estava bastante debilitado devido às agressões e ao afogamento que sofreu, sendo realizados os primeiros socorros pelos policiais ao adolescente, o qual possuía várias lesões no rosto e foi socorrido pelo corpo de bombeiros até a Santa Casa local.

