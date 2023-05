Adolescente atacou mulher de maneira aleatória; Polícia investiga motivação

As informações preliminares da Polícia Militar indicam que o adolescente que esfaqueou a advogada, de 46 anos, na tarde desta quinta-feira (18), agiu de maneira aleatória, ou seja, o crime não foi planejado. Agora as autoridades policiais investigam a motivação. Ataque ocorreu na Escola Municipal Bernardo Franco Baís, Centro da Capital.

Conforme o Tenente da PM, Rafael Ribeiro, se trata de um ex-aluno da escola, ele vitimou uma mãe enquanto deixava o filho no local, toda a ação aconteceu e foi detida na entrada da unidade escolar.

"A princípio um incidente de um ex-aluno, uma ação rápida do agente patrimonial conseguiu deter o autor e acionou a PM que apreendeu o menor e encaminhou para a delegacia", explicou.

Em relação à motivação, o tenente ressalta que será apurada, mas tudo indica que o menor tenha agido de maneira aleatória. Com ele, foram apreendidas 4 facas e uma marreta. "Ele não chegou a utilizar todos esses instrumentos, estava apenas com duas facas na mão e as demais na mochila", pontuou.

O professor do colégio, Willian Silva, estava conversando com a mãe quando ocorreu o ataque, ele detalha que por pouco, o golpe não atingiu o filho da vítima. "Eu estava na entrada com a mãe, conversando sobre o filho dela que é meu aluno, quando deu 13h a coordenadora chamou o filho dela para entrar, neste momento o adolescente atacou a mulher pelas costas", contou.

A ação foi vista pelo agente patrimonial que, imediatamente, jogou uma mesa no adolescente que tentava invadir o pátio da escola. Willian foi ajudar o funcionário e os dois conseguiram imobilizar o menor.

"Eu agi no instinto mesmo, porque nessas horas não da para pensar, o agente encostou ele na parede e eu fui direto para a mão dele para tirar a faca, a mãe gritava 'segura ele, eu levei uma facada'", relembrou.

Para tranquilizar os pais, o tenente Rafael destacou não haver mais perigo de ataque ou ameaça no local. "Nosso objetivo é dar segurança aos professores, funcionários e aos pais, que estão com temor. Queremos tranquilizá-los, estamos aqui para garantir a segurança dos alunos, funcionários e não há nenhuma ameaça ou nenhum tipo de risco para quem estuda ou trabalha aqui neste momento", concluiu.

