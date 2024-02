Adolescente atropelado em Nova Andradina é transferido para hospital de Dourados

Leia Também Interior JD1TV: Adolescente sofre afundamento de crânio após ser atropelado em Nova Andradina

Um adolescente, de 15 anos, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, depois de ser atropelado durante a tarde de quinta-feira (22). Ele estava internado no Hospital Regional de Nova Andradina, onde o acidente aconteceu.

Conforme apurado pelo site Nova News, o menor seguiu para o Hospital da Vida, sendo acompanhado, além de profissionais da saúde, por uma das irmãs.

Durante o acidente, o menor teve afundamento de crânio e vários outros ferimentos, por conta disso, o quadro clínico dele é considerado delicado.

Ainda de acordo com o site do interior, a motorista do carro que atropelou o rapaz, de 26 anos, se apresentou à Polícia Civil assumindo a responsabilidade pelo acidente.

O veículo envolvido nos fatos, um Peugeot 206, ano 1999, está em poder das autoridades e será submetido a análise pericial.

