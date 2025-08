Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS

Um adolescente, de 16 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), foi retirado a força de um ônibus de viagem e deixado sozinho na rodoviária de Sidrolândia. Ele iria para a cidade de Guia Lopes da Laguna.

Conforme as informações divulgadas pelo site Sidrolândia News, o menor embarcou em Sidrolândia, sendo colocado dentro do veículo por um amigo da família, que ainda ajudou a acomodar as malas dele no compartimento inferior.

Após ele sair do local de embarque, o motorista retirou o adolescente do ônibus sem apresentar qualquer justificativa, deixando-o sozinho na rodoviária. Mesmo assim, o veículo seguiu viagem, levando a bagagem do menor.

Ao chegar no destino, o pai do adolescente estranhou a demora do filho no desembarque e ao questionar, foi informado que a mala retornaria para Sidrolândia, pois teve o acesso a bagagem negada por funcionários da empresa.

Ainda segundo o site, a família está tentando entender o que teria acontecido, já que o condutor do veículo não chegou a dar explicações a respeito do ocorrido.

