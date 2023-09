Adolescente baleado em confronto com a PM morre no hospital

O adolescente Renato dos Santos Silva de 17 anos, baleado no começo da tarde desta terça-feira (19) durante um confronto com a Polícia Militar em Chapadão do Sul, morreu no hospital. Ele estava sendo preparado para ser transferido com urgência para Campo Grande.

Ele era suspeito de assassinar o jovem ‘Renatinho’, durante a madrugada de hoje. Conforme o site O Correio News, o delegado responsável pelo caso, Felipe Potter, informou que o adolescente tinha passagens pela polícia.

Na tarde de hoje, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar faziam um trabalho conjunto para localizar o autor da execução de Renatinho. Enquanto os policiais estavam na Avenida Rio Grande do Norte, o rapaz passou em um carro de aplicativo e sacou uma pistola.

Ao ver a ação, um dos policiais disparou duas vezes, acertando o adolescente. Ele foi socorrido, mas morreu enquanto era preparado para ser transferido para Campo Grande.

“A arma encontrada com ele hoje é compatível com as cápsulas recolhidas no local do homicídio. Isso corrobora a denúncia que nos levou até ele hoje. Agora, de posse da arma e de um projétil retirado do corpo, faremos o exame pericial de microcomparação balística pra determinar com certeza”, detalhou o delegado ao site do interior.

