Adolescente bate na mãe após perder chinelo dentro de casa em Dourados

Adolescente de 17 é apreendido após agredir a própria mãe, de 38 anos, na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena de Dourados, na tarde deste domingo (2).
Conforme o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Dourados News, o jovem estava procurando um chinelo dentro de casa. No entanto, ficou bravo por não encontrar o calçado.
Diante disso, passou a agredir a mãe, desferindo um soco no rosto dela e tentando enforcá-la em seguida.
A Polícia Militar, capturando o menor e encaminhando para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão corporal no âmbito da violência doméstica.
