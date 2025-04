Adolescente bate na namorada e ameaça matar o pai após chegar bêbado em casa

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido depois de bater na namorada, de 17 anos, durante a noite de quinta-feira (10), no distrito de Picadinha, em Dourados. Ele ainda ameaçou matar o próprio pai, porque ele tentou separar a confusão.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, a adolescente teria engravidado do menor e realizado o parto há 24 dias. Ontem, o rapaz chegou alcoolizado em casa, dando início a uma discussão com a companheira. Durante a briga, ele partiu para cima dela, apertando seu pescoço.

Vendo a situação, o pai e o tio do autor tentaram intervir, mas foram ameaçados de morte. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e apreendeu o rapaz.

Ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

