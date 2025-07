Adolescente bate no primo com madeira cheia de pregos durante briga em Bataguassu

Homem, de 32 anos, foi espancado por um adolescente, de 14 anos, durante a madrugada de quinta-feira (10), em um terreno onde a vítima mora com a família da prima na cidade de Bataguassu.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que foi até a casa dos parentes contar que a água havia sido deixada aberta. Uma vez que a ação causa vazamentos e isso é prejudicial no final do mês, já que aumenta o valor da conta.

Porém, durante a conversa, o menor se irritou e atacou o homem com um pedaço de madeira cheio de pregos. Por conta das agressões, a vítima ficou com um corte lado esquerdo do rosto, precisando levar sete pontos.

Posteriormente, o rapaz procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade para denunciar os fatos. O suspeito fugiu e não chegou a ser localizado pelas autoridades.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

