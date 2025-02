Adolescente briga com o namorado de quase 40 anos e é esfaqueada no rosto em Dourados

Uma adolescente indígena, de 17 anos, foi esfaqueada no rosto durante uma briga ocorrida na comunidade Ñu Verá, acampamento indígena localizado próximo a BR-163, em Dourados. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (17).

Conforme as informações policiais, o autor, de 36 anos, foi até a casa da vítima para conversar com ela quando uma discussão entre os dois começou.

Por manter um relacionamento com a menor, ele acreditou que estava sendo traído e por isso foi até o local tirar satisfações com ela. Durante a conversa, ele se alterou ainda mais e começou a desferir golpes de faca na região do rosto da jovem.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo o autor em flagrante e fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Segundo o Dourados News, ele foi autuado em gestante por ameaça e violência doméstica.

Ainda de acordo com o site, a menor foi socorrida e levada para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

