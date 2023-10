Adolescente briga por macho na escola e é agredida pela mãe da outra aluna na saída

Uma adolescente, de 16 anos, foi agredida pela mãe de uma aluna na saída da escola José Juarez Ribeiro de Oliveira, na cidade de Itaquiraí. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (26).

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a vítima teria se envolvido em uma briga dentro do colégio com uma aluna, de 15 anos. As duas trocaram ofensas, tapas e puxões de cabelo nos corredores. Conversas de WhatsApp, que circulam junto com vídeos da confusão, apontam que elas teriam brigado por causa de um rapaz.

Já na saída da aula, horas depois, a menina foi surpreendida pela mãe da aluna de 15 anos. Ela então foi agredida com mais tapas, puxões de cabelo e chutes pelo corpo. A autora das agressões teve a ajuda de outra envolvida, que juntas deixaram a menor com alguns machucados pelo corpo.

A sessão de agressão só parou quando alguns populares e alunos acabaram intervindo na situação, separando a vítima das autoras. Equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar foram acionados, encaminhando a vítima até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

