Adolescente chama o pai de 'ordinário' e apanha em Costa Rica

Uma adolescente, de 16 anos, foi agredida pelo pai durante a noite de segunda-feira (1°), na Rua Deputada Ivete Vargas, em Costa Rica.

Conforme as informações iniciais, a própria adolescente teria sido responsável por acionar a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares foram informados de que ela teria se metido na briga do autor com a mãe.

Durante a confusão, o homem alega ter sido chamado de ‘ordinário’ pela filha. Por conta da ofensa, ele teria se exaltado e dado um tapa no rosto da menor.

O caso foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também