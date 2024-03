Adolescente morto com tiro na cabeÃ§a em ChapadÃ£o era 'gerente de biqueira"

Saiba Mais Polícia Adolescente de 17 anos é alvejado na cabeça na frente de casa em Chapadão do Sul

O adolescente de 17 anos, morto na madrugada deste sábado (30), com um tiro na cabeça em frente de casa em Chapadão do Sul tinha várias passagens por tráfico de drogas.



De acordo com a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, o adolescente tinha quatro passagens por tráfico e é apontado como responsável por gerenciar uma “biqueira”.



Ele foi alvejado na frente de casa e testemunhas que viram o crime informaram que o autor dos disparos vestia um capuz e efetuou 2 tiros com o apoio.



Não foi encontrada nenhuma cápsula no local, a Polícia Civil e perícia buscam identificar o autor dos disparos.

