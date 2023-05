Adolescente com carro furtado tenta fugir da polícia, mas bate em muro na Nhanhá

Adolescente, de 16 anos, foi apreendido durante a noite desta terça-feira (16) ao tentar fugir de uma abordagem do Batalhão de Choque da Polícia Militar na região do Jardim Nhanhá. Em um carro furtado, um GM Monza, o menor infrator bateu contra o muro de uma residência, na rua Otacílio Machado.

Segundo informado pela corporação, a equipe realizava rondas pelo bairro, quando visualizaram o veículo e avistaram o adolescente ao volante. A ordem de parada não foi obedecida pelo suspeito, que passou a dirigir em alta velocidade pelas vias da região.

Enquanto perseguiam o adolescente no carro, os policias visualizaram a placa do veículo e constataram haver sido registrado uma ocorrência de furto no mesmo dia.

Durante o acompanhamento, o adolescente perdeu o controle da direção do veículo e acertou o muro de uma residência. O menor infrator confessou que havia furtado o Monza e após a explicação, recebeu voz de apreensão, onde foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo o boletim de ocorrência, o furto aconteceu durante a tarde na rua Pitangui, no bairro Silvia Regina. Conforme a vítima, um homem, de 36 anos, ele estacionou o veículo às 13h, mas quando voltou para pegar o carro às 16h40, o mesmo já não estava lá.

Foi necessário o apoio do guincho devido às avarias causadas no Monza, sendo entregue na Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

O caso foi registrado como furto, dano, desobediência e direção perigosa.

