Adolescente de 12 anos agarra mulher a força na rua; vídeo

Sarah Chaves, com informações do G1

O caso de importunação sexual por parte de um adolescente de 12 anos que agarrou uma mulher a força nas ruas de São Paulo ganhou repercussão após a publicação do vídeo de câmeras de segurança que flagraram a ação.





O menor foi apreendido na tarde desta sexta-feira (2) depois de agarrar por trás uma mulher que voltava da academia, na Vila Carolina, Zona Leste de São Paulo na terça-feira (30/05).



Os vídeos mostram quando a vítima caminhava com sacolas. O menino olhou para os lados e a perseguiu por poucos metros antes de puxar a vítima. A mulher tentou se defender, e o garoto correu. As imagens foram compartilhadas pelas redes sociais, e moradores identificaram o adolescente. Veja:





Ele foi encaminhado para a delegacia do bairro e reconhecido pela mulher. Uma responsável por ele foi chamada ao 22º DP.



"Revoltada com isso. Se é uma menininha mais nova que está na rua, esse maldito pega e ela não tem reação, poderia acontecer algo pior", escreveu a vítima.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o 22º Distrito Policial ouviu as partes envolvidas e registrou a ocorrência como ato infracional análogo à importunação sexual.



"O infrator foi entregue ao seu representante legal, que se comprometeu apresentá-lo ao Ministério Público da Infância e Juventude, quando for solicitado.



