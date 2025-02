Adolescente de 12 anos é esfaqueada ao tentar ajudar a mãe separando briga em aldeia de MS

Uma adolescente, de apenas 12 anos, foi esfaqueada após tentar ajudar a mãe em uma briga ocorrida na Aldeia Jaguapiru, localizada na região da MS-156, em Dourados. A confusão aconteceu na noite de quinta-feira (13).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a mãe da menor estava brigando com um grupo de pessoas, por motivos ainda desconhecidos, quando passou a ser agredida.

Para ajudar a genitora, a adolescente tentou separar a confusão, mas acabou sendo esfaqueada. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para o Hospital da Vida em estado grave.

O autor do golpe não chegou a ser identificado, uma vez que a confusão estava generalizada. O caso segue em investigação para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também