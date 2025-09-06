Menu
Polícia

Adolescente de 13 anos é esfaqueado ao tentar defender colega durante jogo na Capital

A vítima foi socorrida para a UPA Leblon e o menor infrator não foi localizado

06 setembro 2025 - 09h12Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado na noite de ontem (5), ao tentar defender um colega durante uma partida de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender uma denúncia de agressão envolvendo um menor. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem M.W.S de 13 anos, ferido com um golpe de faca na altura da costela, no lado esquerdo. Ele estava dentro de um mercado localizado na Rua Armando Holanda.

A vítima estava consciente e conseguiu informar seus dados aos policiais, que entraram contato com a mãe, que acompanhou o atendimento médico prestado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o menino para a UPA Leblon. Segundo os socorristas, a faca atingiu a costela, o que evitou um ferimento mais grave.

Ainda de acordo com o relato da vítima, o agressor D.L,  teria cometido o ataque após uma discussão envolvendo outros colegas durante o jogo. A vítima teria tentado intervir para defender um amigo quando foi atingido. O menor infrator fugiu e, até o momento, não foi localizado pela polícia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol).

