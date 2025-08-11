Menu
Polícia

Adolescente de 13 anos é estuprada pelo padrasto durante a madrugada em Dourados

O suspeito ainda ameaçou matar outra adolescente, de 17 anos, armado com um pedaço de garrafa quebrada

11 agosto 2025 - 19h51
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Uma adolescente, de 13 anos, foi estuprada pelo padrasto, de 25 anos, durante a madrugada de domingo (10), na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados. Ele também teria ameaçado matar outra menor, de 17 anos, com uma garrafa quebrada.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o caso foi denunciado às lideranças indígenas, que conseguiu capturar e prender o suspeito até a chegada da Polícia Militar no local.

Durante o estupro, ele usou uma garrafa quebrada como arma para ameaçar a outra menor. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ameaça e estupro.

