Adolescente de 13 anos morre afogado durante passeio de escola em Bonito

Um adolescente, de apenas 13 anos, morreu afogado durante uma excursão escolar na Estância Mimosa Ecoturismo, em Bonito, durante a tarde de terça-feira (10).

Conforme as informações do site A Princesinha News, o menino estava participando de uma trilha ecológica que incluía paradas para banho em cachoeiras. Em determinado momento, já no final da atividade, o menor tirou o colete salva-vidas e fez um último salto na água sem que ninguém notasse.

Instantes depois, ele começou a ser procurado pois havia desaparecido. Durante as buscas, seu corpo foi localizado submerso por um visitante, que estava subindo o mirante. Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada no Hospital Dacy João Bigaton em parada cardiorrespiratória, já perdendo os sinais vitais.

Foram feitas manobras de reanimação, mas ele não resistiu e acabou falecendo. A excursão era composta por grupos com até 10 participantes, acompanhados por guias e equipe de apoio. A vítima integrava o terceiro grupo da programação. A ausência do jovem só foi percebida quando todos já se organizavam para deixar o local em direção ao barco de retorno.

Em nota oficial, a Estância Mimosa afirmou que prestou socorro imediato e que está colaborando com as autoridades. Todas as atividades no atrativo foram suspensas logo após o ocorrido.

As circunstâncias do afogamento ainda estão sendo apuradas, e o caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também